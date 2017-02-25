一秒變《冰雪奇緣》！零下泡溫泉 急凍最狂髮型

加拿大歷史超過百年的天然溫泉，冬天景緻染上一層厚厚純白冰雪，零下溫度泡溫泉是最療癒的事。(圖/Takhini Hot Springs)

是致命的吸引力梅杜莎，還是《冰雪奇緣》能創造魔力的Elsa？(圖/takhinihotpools)

Winners of the International Hair Freezing Contest 2015

全台低溫溼冷，這時泡溫泉再適合不過。而加拿大有處歷史超過百年的天然溫泉，一到冬天也吸引許多人前往泡湯，特別的是，當地泡湯業者會在冬季舉辦急凍髮型比賽，零下溫差讓頭髮掛上一層冰雪，猶如一秒變身《冰雪奇緣》主角艾莎，髮型愈驚人愈好，獲勝者還可以獲得750美元獎金。

加拿大白馬市的冰髮大賽從2011年舉辦至今，當地冬天低溫達零下溫度，與溫泉水溫差大，民眾會用溫泉水將頭髮浸濕，再讓冷空氣結凍頭髮上的水份，就連眉毛、睫毛也會變成白色結冰，成為泡湯客的另類樂趣。

究竟要如何做出最酷炫冰髮造型？主辦單位分享正確步驟，首先當然是戶外溫度愈低愈好塑型，最好是低於零下20度，把頭髮浸到溫泉水弄溼後，接著耐心等待結冰；如果是長髮，可把頭髮放在池邊淋溼，同樣可以打造一頭純白色的冰霜結晶。最後再重新泡進溫泉裡，頭髮就會立即解凍。

(中時電子報)