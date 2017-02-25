千人彎腰下田 為綠博暖身

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「千人彎腰來作田活動」今天在冬山火車站旁農田舉行，有800人到場參加。（宜蘭縣政府提供）

「千人彎腰來作田活動」為綠博暖身，在綠博舉辦期間，就能看到綠油油的田野風光。（宜蘭縣政府提供）

2017宜蘭綠色博覽會今年移師冬山鄉舉行，將從4月1日舉辦至5月14日，今天（25日）宜蘭縣政府在冬山火車站旁的農田，舉辦「千人彎腰來作田活動」，提前為綠博暖身。

雖然天候不佳，但仍有約800人參與活動，縣府祕書長賴錫祿等人頭戴斗笠，帶領著眾人插秧，體驗種田的樂趣，等到綠博舉辦期間，就可以看到綠油油的田野風光。

縣府表示，今年綠博以「綠‧啟航」為活動主題，以實踐體驗落實綠色生活、鼓勵民眾一同加入善待土地經營行列，欲知更多活動詳情請密切注意官方臉書「宜蘭綠色博覽會」或活動網站。

(中時)