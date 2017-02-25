一家貧病兒又癱 8旬嬤：揹不動了

高齡85歲的王姓阿嬤生活困苦還得照顧癱瘓的兒子，新北市議員李翁月娥日前帶著各界愛心團體前往關懷，協助家中紓困，阿嬤當場感動落淚。（譚宇哲翻攝）

王阿嬤除了天天替兒子換藥、翻身、照顧三餐外，還得想辦法送兒子下樓出門洗腎。（譚宇哲翻攝）

貧病之哀！新北市三重區85歲王姓阿嬤，長期照顧因糖尿病洗腎的兒子及患有智能障礙的女兒，每月僅靠著1萬5千多元補助度日，去年兒子更因跌倒造成重度癱瘓，王婦雖天天為兒子換藥、照顧起居，卻已無力揹負兒子下樓出門洗腎，抑鬱難耐，新北市議員李翁月娥日前得知王婦處境，帶著募得的善款到府紓困，並要求市府協助安置王阿嬤的兒子，一解一家困境。

王阿嬤30多歲時即經歷喪夫之痛，靠著替人洗碗、打零工養活家中5名子女，不料子女際遇也不順遂，二兒子和大女兒雖先後成家，卻都因故離婚而需獨自撫養小孩，王阿嬤與大兒子、次女、小兒子同住在十多坪的老舊公寓中，每月靠著政府和家人補助共1萬5千多元度日，還得扣掉每月7000元的房租，生活相當吃緊。

王阿嬤說，大兒子長期患有糖尿病，每周都需要洗腎2次，去年跌倒後不幸癱瘓，生活起居都得靠她照顧，除了天天替兒子換藥、翻身、照顧三餐外，還得想辦法送兒子下樓出門洗腎，但她年事已高，光是自己下樓就有些吃力，「實在已經揹不動了！」

不只大兒子令王阿嬤操心，小女兒也因患有智能障礙，僅能靠著做手工的微薄薪資貼補家用，而小兒子則因工作不順，無業在家多時，一家四口老、貧、病問題接踵而至，王阿嬤雖然難熬，也只能苦撐。

李翁月娥23日帶著各界愛心團體前往關懷，當場捐贈急難金5萬5000元協助紓困，經王婦同意，也請社會局協助將大兒子安置養護機構。

李翁月娥說，王老媽媽已經辛苦多年，不忍看她在日夜為家人辛勞，後續安置若社會局補助有不足的差額，將設法協助，讓老媽媽放下揹了一輩子的重擔。

(中時)