晶華酒店火警 單日營業損失400萬元
晶華（2707)旗下台北晶華酒店地下一樓西側今（25)日凌晨發生火警，針對此次火警晶華發布重訊表示，並無人員傷亡及重大損失。晶華並強調，公司已有投保足額財產險、營業中斷險及公共意外責任險，目前正進行復原工作，對公司營運無重大影響。
台北晶華酒店主管並表示，公司已成立專案小組，將針對此次火警全面進行檢討與復原工作。
位在台北中山北路二段的台北晶華酒店今日凌晨3點左右驚傳火警，據消防局第三大隊初步判斷，現場起火地點疑似在香奈兒的地下室倉庫，燃燒面積約10平方公尺左右。
由於火警造成斷電，電力供應預計下午才會恢復正常，故台北晶華酒店館內7個餐廳中午都時停止營業，至於宴會廳，則晶華酒店急調來發電機供，故仍繼續運作提供宴會服務。不過，4場宴會中仍有一場的主辦人決定延期。
晶華酒店指出，地下室起火原因仍待有關單位進一步調查，同時因火警造成的損失也待進一步估算，目前以客人安全與權益為優先，至於如何補償旅客，目前正討論中
台北晶華酒店沒有對外說明今日火警造成的營業損失，惟根據同業推估，台北晶華酒店的餐飲與住房收入，約少了400萬至500萬元。
(工商)
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