自撞對向路邊車輛 駕駛夾車內送醫不治

今(25)天清晨5時許，高雄32歲蔡姓男子駕車行經岡山區岡燕路，突然打滑失控，撞上對向路邊車輛，翻覆在路中央，車頭凹陷毀損，蔡男受困車內；警消獲報趕到現場將他救出，已無生命跡象。

目擊民眾表示，蔡男所駕駛的車輛車速很快，不明原因突然衝撞對向停在路邊的小貨車，之後就翻覆橫躺在路中央，車輛毀損嚴重，幾成一團廢鐵，車材也散落一地，地上血跡斑斑，現場凌亂不堪。

警消到場發現，蔡男被夾在駕駛座上，一動也不動，破壞車體將人拉出，送往岡山秀傳醫院急救，仍宣告不治。家屬則向警方說，只知蔡男說要與朋友聚會，就駕車外出，沒想到遭遇意外。

警方勘驗，車道上不見煞車痕，究竟是車速過快失速衝撞？還是酒駕恍神？還有待進一步調查及解剖釐清。

(中時)