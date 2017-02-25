星國齊天大聖出巡 騰雲駕霧御風行

齊天大聖在華人社群裡，大家都耳熟能詳，新加坡中峇魯更是當地唯一供奉齊天大聖的廟宇，上千信徒抬著孫悟空的聖駕從齊天宮遶境而行，彷彿讓齊天大聖駕著筋斗雲御風而行。

中峇魯（Tiong Bahru）在新加坡是具有獨特歷史文化的街區，建於1920年代的齊天宮更是中峇魯英雲街（Eng Hoon Street）附近居民的重要精神寄託。每年都舉行熱鬧非凡的神誕慶典。

今年農曆正月16日的一場慶祝齊天大聖千秋活動，上千名信徒傍晚時分相繼湧入英雲街，揮汗如雨的廟方人員一刻不得閒，為擺放供桌供品忙進忙出。當良辰吉時來臨，悠揚樂曲聲相繼響起，信徒們雙手合十口中喃喃祝禱，手持香火膜拜，虔誠之心溢於言表。

當廟方師父完成祭祀儀式，隨即開啟精彩的齊天大聖聖駕遶境活動。隨著黃昏降臨，中峇魯英雲街「齊天宮」外萬頭攢動，爭相目睹齊天大聖的聖駕出巡。

不少國際旅人聞風而來，加入聖駕出巡的遶境活動，他們跟隨上千名虔誠信徒腳步，共同感受齊天大聖駕著筋斗雲御風而行的那份心靈交流。

轎夫們抬著出巡的聖駕，有如神助般毫不費力順著齊天大聖步伐，時而搖擺左右，前進後退，卻又倏忽在前，忽焉在後，活脫像極了齊天大神龍見首不見尾的豪邁不拘天性。

不過，齊天大聖聖駕時而小巧挪移，時而大開大闔的飄忽不定步法，讓國外旅人吃足苦頭，難以透過相機記錄聖駕出巡的精彩瞬間。

齊天宮總務林揚義指出，齊天宮建廟迄今近百年，是新加坡歷史相當悠久的廟宇，廟方每年會在農曆正月16日和8月16日舉行神誕慶典活動。

跟隨齊天大聖聖駕遶境的一名外國學者張彥（Lan Johnson）從全球化與在地化角度切入說，如何結合現代化和傳統文化始終是全球的矛盾議題，不過，在新加坡看到華人社群的遊行文化，讓他印象深刻，新加坡能比較成功的將傳統歷史、文化和現代城市和社會相結合。

新加坡華人社群擁有不少傳統廟宇，如果來到中峇魯沒有入廟參拜齊天大聖，細細品味齊天大聖的各種英雄事蹟，可千萬別說曾經造訪有著獨特歷史文化的中峇魯街區。1060225

(中央社)