大甲媽遶境將登場 起駕戲先開鑼

一年一度的大甲媽遶境活動將登場，台中市政府文化局舉辦的「2017台中媽祖國際觀光文化節」系列活動，今晚在大甲鎮瀾宮廟埕先開鑼。

今年大甲媽祖將於3月24日晚上11時起駕，4月2日回鑾安座，而每年舉辦的大甲媽祖國際觀光文化節則在今晚正式開鑼啟動，接下來一系列的活動將持續到媽祖遶境回鑾為止。

大甲鎮瀾宮晚上在大甲鎮瀾宮前廣場舉辦一場盛大的開鑼典禮儀式，以晚會的型式，邀請客家舞團、競技啦啦隊氣勢登場，接續由原住民舞蹈、新住民表演等一系列精彩的表演節目與民同樂。

主辦單位更邀請了麗寶樂園及義大世界的國外舞者帶來熱情的舞蹈和表演，共同展開今年文化節的序幕。典禮中還有來自日本、韓國、印尼、緬甸、泰國、大陸等54國選美佳麗一同前來參與盛會，體驗台灣在地特有的「媽祖」的文化。

今晚的「起駕戲暨觀禮臺」活動，邀請青年中學舞蹈團及各國表演團隊匯演，為活動揭開序幕。台中市文化局表示，台灣傳統戲曲的發展與宗教酬神活動有關，有濃厚的在地性與草根性，歡迎大家在媽祖起駕前來大甲看表演，體驗昔日廟會風華與民俗信仰之美。1060225

(中央社)