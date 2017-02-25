雪巴人煮咖啡學成返國 店家讚成果不錯
在台南學煮咖啡的尼泊爾雪巴人 Rinji Sherpa，已離台返家，店家說，他已學會做美式咖啡及冰的拿鐵，連拿鐵拉花都已成型，成果算是不錯。
Rinji 在尼泊爾擔任登山嚮導，曾帶領登山客攻頂聖母峰 3 次，偶然機緣下結識台灣登山客，2015 年首次來台，今年是第二次，為期 1 個月，多數時間待在台南巷弄的咖啡館學煮咖啡。
店家人員說，Rinji 學煮咖啡成果不錯，可以獨立做美式咖啡和冰的拿鐵，義式咖啡萃取也很穩定。
Rinji 也會在拿鐵上拉花，圖案多可成型，奶泡打的也不錯，僅溫度控制還不是很穩定，但這麼短時間內有這樣的成績，超出店家人員的預期。
店家表示，Rinji 日前已搭機離開台灣，返回尼泊爾，Rinji 很喜歡台灣，但下次何時再到台灣，連Rinji自己也不清楚。
43 歲的 Rinji，家在尼泊爾偏遠山區，11 歲起就在 4300 公尺以上的喜馬拉雅群山當僱工；Rinji 未接受過教育，10 年的僱工生涯，讓他學會說英語及法語，且在印度工作的期間，再學會說印度語，加上尼泊爾語及雪巴族語，他會說 5 種語言。1060225
(中央社)
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