印度春漾嘉年華 熱情活力邦格拉舞蹈

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印度台北協會「印度春漾嘉年華」今天在新北市政府市民廣場舉行。市長朱立倫一起欣賞開幕表演時表示，台印關係可透過文化、宗教、經貿的合作，讓台灣民眾更瞭解印度。

「印度春漾嘉年華」是印度台北協會在台舉行，實際上，從西元2004年起，「印度文化節」每年都在新北市汐止舉辦，許多市民對印度文化並不陌生。

朱立倫表示，希望透過活動，讓台印人民更彼此認識，深化雙方交流關係。

嘉年華現場充滿豐富多樣元素，有許多印度歌舞表演，還有印度不同地方的攤位，民眾可以試穿印度傳統服飾紗麗、試綁印度傳統頭巾、體驗印度的手繪藝術、購買印度草本美妝商品、在印度泰姬瑪哈陵前拍照、品嚐多種印度地方傳統美食等。

印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）表示，「印度春漾嘉年華」將印度文化元素與台灣人民分享，今年首度在新北市舉行，期望新北市民一同感受嘉年華慶典的魅力。

今天的印度音樂及舞蹈表演，包括印度古典舞蹈如婆羅多、卡薩克、奧迪西、酷奇普地，民俗舞蹈包括邦格拉Bhangra、古賈拉特邦Garbh、拉賈斯坦邦Ghoomar，及寶萊塢電影「三個傻瓜」中的舞蹈和歌曲。

邦格拉舞蹈是很熱情、快樂，充滿活力的印度地方舞蹈。朱立倫欣賞完邦格拉舞團的表演後，還與舞團成員一起合影。

他表示，印度是文明古國，希望透過充滿多元文化的嘉年華會，加深台印交流。透過活動，讓大家更認識印度，希望未來台灣跟印度的交流、跟新北市的交流能更為密切，大家更喜歡印度文化，印度更喜歡台灣。1060225

(中央社)