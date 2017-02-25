性侵女子逃亡11年 北上探子被逮

涉及性侵案件遭通緝的鄭姓老翁，躲藏11年後遭警逮捕。（陳鴻偉翻攝）

73歲鄭姓老翁，11年前以性無能為藉口，在台北東區誆騙多名女子幫她按摩治療，聲稱這樣才有辦法回春，並會給予高額報酬，但前往旅館後卻是硬上得逞，鄭事後遭警逮捕，但地檢署開庭後又棄保潛逃，低調在新竹躲了10多年，昨天一時心血來潮，北上到北投找兒子順便看醫生，結果在格致路遭警方查獲。

北投分局公園派出所副所長王添億，昨天帶著警員鐘士凱、許清等人在轄區巡邏，發現鄭姓老翁看到警察神情有異，於是上前盤查，赫然發現老翁自2005年起，就因強制性交、偽造文書及妨害性自主等3罪，遭台北地檢署等單位通緝，且已長達11年之久。

老翁警訊時，表示他這幾年都低調躲在新竹，最近是兒子房屋要裝修，請他上來出意見，加上他最近頭痛胸悶，想說順便北上就醫，所以才會重回台北，不料馬上撞見警察，言談間似乎抱怨自己運氣差，警方偵訊後，將他分別解送3個地檢署歸案。

(中時)