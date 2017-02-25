台藝大雕塑系展出迷你可愛袖珍作品

林芷安–你看不到我。（沃沃美學提供）

謝懷賢–過敏性鼻炎。（沃沃美學提供）

陳佩吟–喜怒哀樂。（沃沃美學提供）

「驚蟄・憶趣 ─台藝大袖珍雕塑展」即日起至下月底在新竹市沃沃美學展出，從學生典藏作品中，針對創作、展示成本較低，運送容易、易於典藏的要點，精選30多件各式袖珍雕塑，除可避免大型雕塑的結構問題，更能完整傳達創作者理念，誠摯邀請民眾前來，思索藝術與生活的關聯，豐富自我視野。

台藝大雕塑系為台灣唯一專研於雕塑藝術的大專院校科系，自藝專時期至今培育眾多雕塑人才如郭清治、李光裕等等，2010年起在時任系主任劉柏村的促成下舉辦袖珍雕塑展，每年均有100餘件作品展出，近年更與國際的藝術家交流合作，定期展示雕塑系典藏得獎學生的作品。

沃沃美學表示，這些典藏品標誌當年度的創作現況，帶有傳承與教育意義典藏作品中，無論是主題陳述、材質處理或造形思惟上均有其特色，從塑造、金屬、石雕、木雕、複合媒材等多種類別中呈現。

即日起展出的台藝大袖珍雕塑展覽，以驚蟄為主題，有春雷乍響、蟄伏動物開始甦醒之意，盼藉此喚袖珍雕塑展演變思惟，讓袖珍雕塑在新竹傳遞，讓更多民眾對此藝術有更深了解。

(中時)