通緝犯被逮欲咬舌 警急塞毛巾

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台南警方今天凌晨在旅館破獲1處毒窟，房內窩藏4人，其中1名林姓毒品通緝犯意圖反抗被壓制時，作勢要咬舌，警方馬上把毛巾塞到嘴裡，以防他自盡。

台南市警局第二分局今天凌晨一路追蹤46歲的蘇姓毒蟲，直到蘇男進入中西區1家旅館，警方立刻認出49歲的吳姓毒品通緝犯，馬上逮捕，緊接著進入房內，房中還有49歲林姓毒品通緝犯、59歲黃姓男子。

林姓男子看到警方進門，意圖反抗，隨即被壓制，林男此時伸出舌頭，作勢要咬舌，警方怕他自盡，馬上把毛巾塞到林男嘴裡。

警方同時在蘇男身上起出安非他命，房內還有1包海洛因，現場4名男子尿液全被驗出有毒品反應，依法送辦。1060225

(中央社)