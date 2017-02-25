勞退個人自願提繳 平均自提5.43%

勞工退休金條例（勞退新制）94年實施以來，勞工個人自願提繳的比率並不高，根據勞保局統計，個人自願提繳人數約為40萬人，提繳率平均為5.43%。

勞工保險局日前公布截至105年12月底，勞工保險投保單位計54萬4826個，被保險人數計1016萬5434人。就業保險投保單位計49萬7764個，被保險人數計667萬4699人。

勞工退休金提繳單位計49萬2842個，全體提繳人數計639萬5674人，雇主提繳人數計635萬4795人，個人自願提繳人數計40萬2856人，自提比率平均為5.43%。

勞保局說，根據勞工退休金條例，勞工自願提繳的上限也為6%，其提繳也可以從當年度個人綜合所得總額中全數扣除。

勞保局指出，整體看起來薪資比較高的勞工較有意願自提退休金，不過勞保局也會加強宣導自提的好處來增加自提率。

除了免稅之外，勞保局指出，還有2年定存的保證收益，從勞工開始提繳日起至依法領取退休金日止，該段存儲期間的收益數不得低於同期間以當地銀行 2 年定期存款利率計算的收益數。

勞保局強調，勞退新制的退休金存在勞工的個人專戶中，且這個人專戶不受勞工轉換工作或事業單位關廠、歇業而受影響。1060225

(中央社)