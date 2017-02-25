2017創客松開跑 智慧城市為主題

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台北市資訊局表示，全台最大「2017 MakeNTU創客松」競賽活動，今、明登場，200名大專院校學生共50組團隊，24小時發揮創意，親手創作原型，以「智慧城市Smart City」為主題。

「2017 MakeNTU創客松」競賽由台灣大學電機系系學會、資訊局、產業發展局共同主辦，吸引海內外多家知名企業參與，更有200名大專院校學生，組成50組團隊，以連續24小時發揮創意，親自動手進行原型創作。

資訊局說，今年MakeNTU以「智慧城市Smart City」為主題，讓參賽者盡情發揮，創造潛在的軟、硬體成品，希望透過創意實踐在台北每個街角巷弄，打造市民更友善、舒適的生活，活動總獎金高達新台幣20萬元。

資訊局長李維斌表示，過去的黑客松都是軟體，而MakeNTU創客松的舉辦主軸就是硬體，台灣傳統優勢是在硬體，這是特色也是強項。

近年來，創客精神（Maker Spirit) 席捲全球，創客松的目的，就是讓各界好手在短時間內發揮創意，把腦中的構想實作成為可行實際應用，藉由活動本身，提升動手實作的能力。

台大電機系系學會表示，MakeNTU與一般黑客松最大的不同，在提供「多樣化的硬體材料」，從大型木工機具、3D印表機，到各式開發板與電子電路元件等，參賽者除在軟體發揮所長，還能動手製作實體產品，兼顧軟體與硬體性質的創客松，順應科技業「軟硬整合」的潮流。

「2017 MakeNTU創客松」活動地點在三創生活園區12樓Syntrend Show展演廳，更多資訊可在臉書搜尋「Make NTU 台大電機創客松」。1060225

(中央社)