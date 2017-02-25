警山區查槍 嫌誆稱戴腳鐐難行趁機逃脫
販毒竊盜集團主嫌黃俊傑（48歲）日前向警方誆稱在南投埔里鎮山區藏槍，前天利用刑事局中部打擊犯罪中心借提他到鎮內凌霄殿山區取槍時，抱怨戴著腳鐐難爬山，警方替他除下護具後，趁著警力不注意時往深山逃竄，警方回頭追緝，卡在半峭壁懸崖，求助消防員後脫困。
檢座頻催還押人犯，押韻警方還一度想欺瞞：「嫌犯墜落山谷。」直到昨晚警消地毯式搜山找不到黃嫌，才坦承說嫌犯脫逃，警消仍在山區試圖緝捕。警方研判，黃嫌是埔里人，熟悉山區地形，瞭解凌霄殿手機通訊差，且地形複雜，故意將警方騙到此處，躍下300公尺深溪谷找機會脫逃。
刑警們在山區找人，最後因起霧下雨，刑警受困，有人被困在峭壁間，深夜請消防搜救人員支援，所幸無人受傷。搜救人員上山搜尋1天，人員們原本以為黃嫌戴著腳鐐行動受限，原以為應傷重倒在某處，但昨夜仍無所獲，確定黃男並非受傷，而是脫逃。
黃俊傑(48歲)為首犯罪集團旗下有5個成員，從事販毒、竊盜等不法。贓物轉賣後，再買毒品給小弟施用，若小弟不忠，即遭持槍恐嚇或毆打，去年5月遭警方逮捕後，還在警局跟同居女友簽下結婚證書。
檢警透露，黃嫌在看守所內十分狡猾，他寫自白書向刑事局中打誆稱他藏有大批槍械，讓警方見獵心喜，前天借提他至埔里山區取槍，推測應是計畫脫逃，看守員警可能為便宜行事解下其腳鐐，卻被黃嫌趁機逃脫。
(中時)
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