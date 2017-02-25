凍齡港姐發聲 泣認富商夫「睡夢中安然辭世」
49歲前港姐吳婉芳24年前嫁給家中經營美髮器材起家、現年55歲富二代胡家驊，夫妻倆本月19日還一同現身馬場，昨(24日)晚間卻驚傳胡家驊驟逝，公司一度不願證實，今午吳婉芳發聲明，泣認丈夫過世，說：「我夫胡家驊於前天（23日）在睡夢中安然辭世」。
吳婉芳當年為愛息影，和胡家驊育有兩子一女，近年來胡家驊頭髮逐漸變白，身形也越來越消瘦，當時便被傳他健康狀況不佳，但吳婉芳否認，並稱讚老公：「白髮多代表閱歷多，好有型」，而他倆結婚多年始終甜蜜，最大喜好便是出入馬場，沒想到19日兩人雙雙現身馬場，竟成為最後公開合體。
稍早，吳婉芳沉痛發聲明認了失去丈夫，說：「致各傳媒朋友：我夫胡家驊於前天（23日）在睡夢中安然辭世。在此時刻，請給予我們一點空間，感謝各界關心。胡吳婉芳。2017年2月25日」，據《on.cc東網》報導，胡家驊失去意識當晚被送到律敦治醫院急救，最後回天乏術，吳婉芳看完丈夫遺容崩潰痛哭，而家人3月1日將在香港殯儀館替胡家驊設置靈堂，隔天出殯。
而藝人曾志偉算是吳婉芳、胡家驊這段婚姻的半個媒人，昨他聽聞噩耗表情沉重，數度捏鼻，形容他為人大方，兩人有不少出遊回憶，也說平時見他不像生病，沒想到會這麼突然先走一步。
(中時電子報)
關鍵字：吳婉芳
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