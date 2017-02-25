造成35死 敘利亞霍姆斯發生自殺炸彈攻擊

內戰後被大幅破壞的敘利亞霍姆斯市區。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，敘利亞古城霍姆斯（Homs）周邊，發生兩名自殺炸彈客進入市內舊城區，在敘國政府軍的軍事設施外引爆炸彈，目前造成35人死亡和許多人輕重傷。目前有關單位尚無法確認此起炸彈攻擊，是否與伊斯蘭國（IS）或其他極端組織有關。讓甫進入和平停火協議的敘利亞，恐再次面臨攻擊與恐慌的局面。

(中時電子報)