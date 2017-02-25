勞退自提比率低 學者這麼說
近年來勞工自願提繳退休金的比率一直不高，學者認為政府應該多提供這方面的獎勵措施，讓勞工自提的比率提高，對勞工未來的老年生活才更有保障。
勞工保險局日前公布截至105年12月底全體提繳人數計639萬5674人，雇主提繳人數計635萬4795人，個人自願提繳人數計40萬2856人，自提比率平均為5.43%。
自提比率低的原因，前東吳大學社會系主任盧政春說，除了政府沒有獎勵措施外，其指導的研究生論文也點出，勞工普遍面臨低薪化困境，儲蓄能力不足；退休理財觀念保守，主要理財工具為定存及保險；勞退新制因開辦不久，退休金金額較勞退舊制金額少且須屆滿60歲才可提領，缺乏流動性；勞工對制度的不瞭解及擔心基金操作績效不佳，產生對政府不信任感等。
至於要如何改善種情況，盧政春說，政府應該要加強自提的獎勵措施，讓勞工增加自提，加強老年保障。
盧政春表示，政府可以透過免稅、所得重分配等方式，提高自提比率。根據盧政春指導的研究生論文當中也提到，可以舉辦自提退休金勞工抽?活動、針對較低所得勞工辦理政府相對提撥計畫、開放自提退休金資產化，避免高通膨率、跟透過多方管道強化自提率激勵方案的宣導等方法，來提高自提比率。1060225
(中央社)
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