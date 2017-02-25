金正男案 大馬：不排除逮北韓使館二秘
馬來西亞今天表示，遭通緝的北韓大使館二等秘書玄光成如果不主動配合大馬警方就金正男案接受約談，不排除簽發逮捕令。
路透社報導，雪蘭莪州警長阿布薩馬（Abu Samah Mat）指出，在警方採取進一步行動之前，會給予這名外交官「合理的」時間讓他主動出面。
為偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男謀殺案，大馬22日表示，已通緝44歲的北韓駐大使館二等秘書玄光成（Hyon Kwang Song，音譯）。
阿布薩馬說，如果這名關係人不配合，警方將依照馬來西亞法律簽發法院通知，強迫他們在調查小組面前現身。
他告訴記者，「如果接到通知還未現身，我們將採取下一步驟，從法院取得逮捕令。」（譯者：中央社許湘欣）1060225
(中央社)
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