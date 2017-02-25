女里長涉向建商索賄盼交保 法院不准

台北市鄒姓女里長涉嫌向建商索賄180萬元得手，遭北檢依貪污罪起訴。她日前以胸悶痛及照顧丈夫為由，向北院聲請具保停押遭駁回，再提起抗告。台灣高等法院審理後，予以駁回。

檢調調查，鄒姓女子涉嫌在民國103年底，以損鄰等理由，與建商「溝通」要求繳付一筆錢；建商為求工程如期完工，104年2月給里長新台幣180萬元，才讓她蓋下工程管線埋設等同意章。

鄒姓女子到庭應訊時坦承有收錢，但否認犯罪；她說，替全體住戶向建商索討相關損鄰費用，會用於後續房屋等修繕工程，沒藉權勢勒索建商，而她自己的房子也因施工出現牆壁龜裂等情況。

檢方調查相關事證發現，社區住戶不知悉鄒姓女子代表社區向建商談賠償，加上這筆錢也存在鄒姓女子個人帳戶中等因素，認為鄒姓女子涉嫌藉勢或藉端勒索財物，依貪污治罪條例起訴。

鄒女移審後，台北地方法院認定她涉犯重罪，有逃亡及串證之虞，裁定續押。鄒女日前以突發性心跳加速須緊急就醫為由，向北院聲請具保停止羈押，北院審酌看守所表示所內的醫護團隊，足以因應鄒女醫療照護問題，裁定不准。

鄒女不服北院裁定，向台灣高等法院提起抗告，主張她有固定住居所，有80歲的丈夫需照料，而且她常於夜間有胸悶痛及心跳稍快不整情形，且椎間盤突出壓迫神經，請求高院撤銷北院裁定，讓她交保回家。

高院調查，鄒女從去年11月19日收押至今，外醫次數7筆，多是頭部外傷回診及看報告，今年1月9日心跳到180下，有就醫當天回所，此期間鄒女因擔心服藥傷胃而不想吃藥，目前血壓、脈博都正常；另外她的女兒嫁到北巿內湖，可分擔照顧父親（鄒女丈夫）之責，並非無人照顧。1060225

(中央社)