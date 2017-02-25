華妃怒了 蔣欣控訴娛樂圈潛規則

曾在陸劇「後宮甄嬛傳」裡飾演華妃的中國大陸藝人蔣欣，近日接受節目訪問時激動控訴娛樂圈潛規則。這則新聞引發大陸網友熱議，有人大讚娘娘帥氣，也有網友說「佩服敢說的人」。

大陸新浪娛樂微博等媒體今天都轉載報導蔣欣上節目時的一段影音訪問。她回憶當初有兩個副導演看著一些照片說「哎，這妞兒不錯」的場景。

蔣欣說，「我當時就覺得，我在想如果你當時拿的是我的照片，我現在過去會給你一巴掌，你是來做什麼的，你是副導演，你是來選演員的，有多少人是在你們手上毀掉的。」

她說，「所以我一直都在想，自己要是可以在這個圈子裡繼續混下去，我希望有一天我可以站出來說話，就是提醒一下這些不道德的人，你們在毀這個圈子，毀這個社會。」

蔣欣還說，「我經常懷疑自己，我怎麼會跑到這個圈子裡來，但是又告訴自己，我不在這個圈子裡怎麼辦。」

這則新聞今天在新浪微博瘋傳，逾百萬人次點閱這則新聞，這個話題也引發大陸網友熱議。

有網友說，「就喜歡蔣欣這樣真性情的，表白娘娘」、「娘娘帥氣」、「三觀很正」、「佩服敢說的人」、「做真的自己」、「希望妳保持初心不變，好好演戲，支持妳」。1060225

(中央社)