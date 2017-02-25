詹啟賢中常會報告319 洪秀柱：請秘書長研究

針對詹啟賢提議到中常會報告319槍擊案經過，洪秀柱表示，已請秘書長研究舉行形式。（潘維庭攝）

國民黨副主席陳鎮湘日前在一場黨員內部座談中，質疑前副主席詹啟賢對319槍擊案沒說清楚，發言錄音外流，詹啟賢也大動作表示，願意到中常會就此事報告，接受中常委提問。國民黨主席洪秀柱25日表示，她會請秘書長莫天虎研究，看用什麼形式「對詹副最不會造成傷害」。

洪秀柱也重申，自己當時請詹啟賢當副主席，當然是對他信任。她表示，陳鎮湘也發表了文章，對自己當時為何這樣發言作了解釋，他也覺得很抱歉。

媒體問洪，陳的發言是否會影響黨主席選舉？洪回應，陳是在內部座談上，很直率地表達自己意見，「他也聽到外面一些質疑的聲音，把話攤開來講也好，也讓詹副對這個事情有一個更清楚的說明，打開天窗說亮話，社會上有這個（質疑）的聲音，對他也不太公平，藉這個機會說清楚是更好的。」

陳鎮湘在24日晚間於臉書上發表文章稱：「詹前副主席是我尊敬的醫界先進，在中國國民黨最艱困的時候，願挺身協助洪主席，確實令人感佩。319槍擊案是治安史上重大事件，其結果造成國民黨再次重大挫敗，案子一天未破，大家就會永遠關心。」

陳鎮湘文章表示：「我是56年的忠誠老黨員，根本無意批判詹前副主席，更無對其人格有具體的指謫，完全就事論事，反映許多基層黨員的疑問，當天有人刻意將內部談話的全程錄音並提供媒體，意圖製造矛盾對立，破壞黨內和諧團結，顯然居心叵測，實在令人感到遺憾。」

陳鎮湘提到，「個人認為，要擔任黨的最高領導人，就當體現本黨核心價值理念，道德標準與言行自然要高於一般黨員，我相信詹前副主席是正派理性之人，若因表達直率而欠周延，造成詹先生的不快，實在深感歉意。」

詹啟賢25日再度表示，此案不只涉及他個人，對國民黨或中華民國都是關鍵大事，就算沒參選黨主席，有人有疑問，也會讓大家清楚了解，並在歷史上留下記錄，他再度要求在中常會完整報告，接受大家提問，希望黨中央嚴肅看待，「國民黨對此事沒清楚記錄與交代，不要繼續混淆下去」。

(旺報)