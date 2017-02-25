雲林水利會長娶媳 賓客大喊吳敦義「主席好」

前副總統吳敦義（右）為雲林水利會長林文瑞（右二）兒子林孟彥（右四）證婚。（許素惠攝）

前副總統吳敦義（左三）在雲林水利會長林文瑞（左四）陪同下敬酒。（許素惠攝）

林文瑞娶媳，席開700桌，在雲林堪稱空前，可謂是雲林的世紀婚禮。（許素惠攝）

吳敦義向賓客握手寒暄。（許素惠攝）

吳敦義（右）和立委王金平（中）互動熱絡，前雲林縣長張榮味（左）也是貴賓。（許素惠攝）

吳敦義向所有賓客揮手致意，雲林縣長李進勇（中）鼓掌表示歡迎。（許素惠攝）

新娘張盷潔、新郎林孟彥進場。（許素惠攝）

新北市長朱立倫（左二）敬酒。（許素惠攝）

雲林水利會長林文瑞中午娶媳，席開700桌，場面之大，堪稱雲林空前，現場冠蓋雲集，前副總統吳敦義、立法院長蘇嘉全、農委會主委林聰、新北市長朱立倫等，都親自到場祝賀，吳敦義當證婚人，停留兩個小時，還逐桌敬酒拉票，席間許多賓客大喊「主席好」，而林文瑞也替吳選國民黨主席一一拜託大家支持。

雲林縣長李進勇、立委王金平、省商會長張榮味、立委劉建國、張麗善、國民黨秘書長莫天虎等藍綠要角全是座上客，還有來自全省各水利會長，喜宴設在剛整修完工未久的嘉南大圳旁，新娘張盷潔、新郎林孟彥，在21對男女儐相引領下，緩緩步入會場，受到7000多人的掌聲祝福。

吳敦義稱讚雲林是農業、宗教文化、工業與觀光教育的大縣，其中農業發展得很好，奠基於水利，而水利是台灣的 巨擘，所以林文瑞對台灣貢獻很大。他並另類詮釋106年2月25日吉時吉日是十全十美、雙雙對對、五福臨門、六六大順祝福新人，以及所有賓客健康、家家幸福、萬事如意，未來要選舉的人都如願以償。

現場雖未談及政治話題，但是吳罕見在喜宴停留那麼久，除顯示他和林文瑞私交甚篤外，也有趁機為競選國民黨主席拉票的意味。

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(中時)