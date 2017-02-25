吳奇隆不忍！劉詩詩機場被追終於發怒

劉詩詩在上海機場被追拍。（圖／取自微博）

吳奇隆與劉詩詩結婚後，成為寵妻魔人，不過她前日現身上海機場，儘管她已經戴上口罩，但媒體還是眼尖發現，瘋狂追拍。劉詩詩在躲避一陣子後，還是忍不住動怒說「能不能別拍了？」

劉詩詩前日現身機場，一身輕便打扮，戴著帽子、口罩的她，儘管已經經過變裝，可還是馬上被認出來，除了媒體外還有民眾。向來好脾氣的劉詩詩這回似乎也按耐不住，直呼「能不能別拍了！？」略帶不滿又無奈的口吻，讓粉絲相當心疼，還有網友見狀後，笑稱「吳奇隆不知是否不忍心到極點了？」

(中時電子報)