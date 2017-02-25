農糧署南區分署嘉義辦事處蔣公銅像拆除遷移

2016年3月2日晚間農糧署南區分署嘉義辦事處蔣中正銅像遭蓋黑色「遮羞布」。（高錦如翻攝）

原在農糧署南區分署嘉義辦事處蔣中正銅像，2月初拆除後移至慈湖紀念雕塑公園。（高錦如攝）

離228還有3天，又有蔣公銅像被拆除，原在農糧署南區分署嘉義辦事處門口的蔣公銅像，去年3月才遭蓋「遮羞布」，有民眾發現蔣公銅像不再位置上，辦事處則解釋，拆除主因是要擴大停車位，2月初拆除後致贈給慈湖紀念雕塑公園。

嘉義市仁愛路上的農糧署南區分署嘉義辦事處前豎立蔣公銅像多年，2016年3月2日晚間被人發現蔣公銅像遭人用黑色布條蓋上，並貼上「遮羞布」3個大字，另外還有指示牌標註「不要臉的髒東西」、「三二事件」。

南區分署嘉義辦事處主任羅山懿表示，去年8、9月就已有計畫將蔣公銅像遷移，因鑒於停車位不足，要讓洽公車輛暫停空間擴大。

羅山懿也坦言，拆除部分原因也是擔憂銅像再次受到攻擊，不過主要是改善停車位空間不足的問題。

(中時)