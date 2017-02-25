阮經天終於有新歡？曖昧開400萬跑車載妹回家
阮經天和許瑋甯8年情斷，事隔2年終於傳出新戀情！他日前被直擊身邊出現一名激似女團PopuLady成員寶兒的臉紅妹，一群人用完餐後，阮經天還親自開著價值400萬蓮花跑車送臉紅妹回家，還在女方家門前上演18相送，關係曖昧。
阮經天前晚被直擊與弟弟及友人聚餐，身邊坐著一位年約20出頭且激似寶兒、臉色紅潤的辣妹，散會後，臉紅妹更直接穿上阮經天外套，與阮經天一前一後走到一台估計約400萬台幣的白色蓮花跑車，由阮經天開車把她送回家。
阮經天對女方呵護備至，據《蘋果日報》報導，他開車送臉紅妹到家後，見女方遲遲不進家門，還溫柔催她進去，目送她上樓。不過阮經天經紀人則否認新戀情，稱阮經天目前單身，臉紅妹只是從英國回來的朋友。
(中時電子報)
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