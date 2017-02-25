「真的很想上場比賽」鄭怡靜卡達賽遺憾傷退

鄭怡靜今年首戰選擇卡達公開賽，單雙打都止步8強。（取自國際桌總官網）

締造台灣本土桌球女將世界排名新高的鄭怡靜，今年首站選擇卡達公開賽，延續去年的出色手感，在女單一路過關斬將，於8強遭遇中國大陸陳夢，她原本期待破除從未贏過的魔咒，卻因前場女雙比賽扭傷腳踝，飲恨決定退賽，她說：「真的很想上場比賽。」

鄭怡靜昨雙打比賽不慎扭傷腳踝，今單打飲恨退賽。（取自國際桌總官網）

「心裡很猶豫要不要打，真的很無奈。」鄭怡靜賽後難掩遺憾，她本次與陳思羽搭檔女雙，昨日8強以2比3敗給南韓組合田志希／梁夏銀，還扭傷了腳踝，今早熱身疼痛難忍，才遺憾宣布退賽。

鄭怡靜無奈傷退後，台灣只剩一哥莊智淵持續奮戰，打進8強的他，晚間將遭遇日本22歲左手名將丹羽孝希，兩人過去5度交手，莊智淵未嚐敗績。

(中時電子報)