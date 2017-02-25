江西成立千億發展基金 用於經濟升級

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新華社報導，今日江西省發展升級引導基金正式成立，該基金由江西省財投基金公司負責營運管理，預計未來基金總規模將達3千億元人民幣，為江西首支千億級規模的發展基金，該基金用於服務江西經濟的升級和發展。

(工商)