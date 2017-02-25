中正紀念堂「去蔣化」 蔣萬安批：意識形態呈現歷史

中正紀念堂「去蔣化」，蔣萬安批蔡政府是用意識形態呈現歷史。(圖/中時資料照，方濬哲攝)

文化部為推動中正紀念堂轉型，宣佈將紀念堂商店「威權統治者意象鮮明的商品」下架停售，開閉館也停止播放「蔣公紀念歌」，引起外界議論。對此，身為蔣家第4代，同時也是國民黨立委的蔣萬安，今（25）日受訪時表示，蔡政府此舉是用主觀的意識形態來呈現歷史，質疑跟過去威權時代有何不同？應併呈正反史料才為客觀。

據《中央社》報導，針對文化部推動中正紀念堂轉型，蔣萬安今受訪時表示，過去威權時代只論功，而蔡政府現在只講過，兩者都是用主觀的意識形態來呈現歷史，做法上並無不同。蔣萬安提到，台灣已是民主化的國家，對於蔣中正的「功過」應要有更全面、完整的呈現才是。

蔣萬安進一步指出，無論好壞，將史料全面的呈現出來，這樣民眾才能對過去歷史有更深的了解，我們也才能客觀的去進行評斷；而蔡政府只呈現過的部分，真正的歷史是無法被客觀還原。

(中時電子報)