寄養家庭授證表揚資深家庭　家扶感謝提供孩子避風港

縣長徐耀昌（右四）與家扶中心為寄養家庭授證，表揚大家的付出。（陳慶居攝）

苗栗家扶中心自1991年起接受縣府委託辦理寄養安置服務，已邁入第26年，為肯定及鼓勵寄養家長，25日在頭份市來聚海鮮樓餐廳舉行寄養家庭授證及榮退感謝儀式，透過授證感謝榮退及資深寄養家庭，宣揚寄養服務理念，並強化寄養家庭榮譽感與服務熱忱。

今年縣計有39戶寄養家庭取得合格證書，由縣政府頒發代表榮譽與責任的證書，也特別感謝、表揚資深寄養家庭，感謝熱心人士給孩子安全的避風港。

服務滿10年有湯李德、陳明君夫婦、陳明賢、楊寶玉夫婦及曾肇源、江蕙妡夫婦；滿15年有劉蘭勳與陶慧嫻、張瑞哲與黃秀英、鍾木榮與邱能能、彭蕙娥、林坤城與施碧滿。榮譽退休的有陳貴昌與鍾玉春、葉宏程與王妙玲，都長期奉獻大愛。

其中，劉蘭勳與陶慧嫻夫婦，自2001年申請成為寄養家庭，至今已照顧14人之多，不乏遭遺棄、嚴重疏忽照料或發展遲緩的幼童，家中牆壁貼滿所有親手照顧過的寄養孩子照片，劉爸爸、陶媽媽把每個孩子視如己出。

陶慧嫻是馬來西亞的新住民媽媽，打破外界刻板印象，將2個孩子教養得很好，行有餘力，加入寄養家庭行列，主要照顧2歲以下的寄養嬰幼兒，看到孩子長胖了、健康了，走上復原茁

壯的道路，最讓她歡欣感動，面對孩子出養到國外，夫妻總以「辦嫁妝」的心情看待。

張瑞哲、黃秀英夫婦更先後照顧24位寄養安置兒童，部分兒童有嚴重情緒困擾、學習障礙等情況，在照顧這些孩子的過程中，須有足夠的包容、耐心來支撐自己堅持，談起每個孩子就如數家珍般印象深刻，並能仔細道出他們的特徵和姓名，10多年前照顧的1對姐妹今年農曆年回家探望他們，她們已是懂事的大學生，讓夫婦十分欣慰。

家是最好的避風港，呵護著每個需要被照顧的孩子，但仍有部分兒童少年因故無法享受到家庭的資源，寄養家庭適切地扮演了替代性的角色，寄養父母同樣付出愛與關懷，授證活動肯定這群有愛心的寄養家長，感謝他們全年無休地照顧受虐兒童少年。

(中時)