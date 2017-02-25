大陸房地產信託投資基金今年有望成形

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

21世紀經濟網報導，中國REITs（房地產信託投資基金）今年有望出爐。近日中國REITs聯盟在上海舉辦研討會，中國REITs聯盟秘書長王剛表示，REITs相關政策已在加快制定速度，今年有望成為REITs元年。

(工商)