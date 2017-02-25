二二八70年解嚴30年 文化部辦系列活動

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今年適逢二二八事件70週年暨解嚴30週年，文化部從今年4月起，在全國各地及海外規劃「愛與希望二二八70週年與解嚴30週年系列活動」，藉研討會、表演藝術等促進社會對話。

文化部表示，配合今年是二二八事件70週年暨解嚴30週年，舉辦一系列國內外活動，包括研討會、表演藝術、影展、展覽等不同面向的文化活動，希望透過藝術與文化的力量，促進台灣社會對話與反思歷史。

研討會方面，有鑑於德國推動轉型正義工作的經驗受到世界各國的重視，將辦理台、德對話研討會，希望透過台德對話，吸取德國經驗，作為台灣的借鏡。

表演藝術方面，享譽國際的旅德台灣編舞家林美虹，2011年以李昂的小說「彩妝血祭」，改編為「新娘妝」舞劇，於同年入圍德國「浮士德獎」，藝術成就受到國際高度肯定，文化部邀請她今年或明年返台表演。

文化部也將在7月14日於自由廣場舉辦台灣作曲家的經典作品戶外演奏會，由國立台灣交響樂團帶領台北愛樂合唱團等樂團共同演出，並邀請聲樂家演唱，演出曲目包括郭芝苑、蕭泰然、金希文、高一生等台灣傑出作曲家的作品，其中多首作品以二二八事件及白色恐怖歷史為題材，透過音樂突破政治禁忌，完成屬於台灣人的音樂史詩。

同時也在7月15日解嚴30週年前後，舉辦數場轉型正義相關主題的小劇場演出。

影展方面，公共電視將於7月中旬起播映系列與人權及轉型正義相關的影片，包含「白色王子」及「超級大國民」2部台灣電影及國外相關主題的影視作品。

展覽方面，國家人權博物館籌備處將與縣市政府合作，預計自7月15日起至12月辦理白色恐怖時期不義遺址巡迴展，全面呈現各地的白色恐怖史蹟，並同步辦理攝影展、主題書展及系列影展等活動。

而國立台灣歷史博物館目前正在進行「228．七○：我們的二二八特展」，年底也將舉辦解嚴30週年特展，呈現事件中重大的歷史軌跡。

文化部所屬的紐約文化中心從9月至12月，以「解嚴30週年」為題，辦理當代藝術展、影展，以及流行音樂表演等系列活動，讓海外僑民也能與國人同步探討轉型正義議題。1060225

(中央社)