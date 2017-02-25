竹市推社區愛享冰箱據點 分享食物與愛
為響應食物不浪費，並達到社區無飢餓的目標，新竹市政府推動「社區愛享冰箱」據點，盼藉此減少食物浪費，也讓愛心企業或商家發揮企業社會責任，幫助有需要的民眾。
新竹市政府社會處表示，社區愛享冰箱的主要理念為「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」，招募社區鄰里內願意提供食物共享的店家或居民，並讓當下有需要的民眾都能夠填飽肚子，目前開辦階段，於3個行政區各設立1據點。
社會處指出，除媒合社區與廠商，社區愛享冰箱也辦理食品安全相關訓練課程，讓志工們具備食物運送、篩選、包裝及日期標示的能力；志工們每天在收受食物後，會進行分裝整理及貼上食用期限的工作，並定時檢查冰箱食物內的新鮮度，確保民眾食的安全。
社會處表示，現階段民富社區據點，陸續連結各種提供食品的企業及商家，並由社區志工回收食品，整理後放入愛享冰箱內，於每週一至週五下午4時至5時，開放有需要的民眾自由拿取。
新竹市長林智堅感謝棉花田生機園地，捐贈6台商用冰箱及食品，協助市府推動愛享冰箱社會行動方案，並透過號召愛心企業及商家，長期提供食品，提供需要民眾拿取，再加上在地社區里長、理事長及志工夥伴們的幫忙，順利地在民富社區、關東社區及內湖社區成立愛享冰箱據點。
林智堅說，社區愛享冰箱上路後，預估每個據點每月可提供800人次的服務，並避免近千公斤食物的浪費，達到在地化的社會福利照顧、減少食物浪費的雙重理念。
社會處表示，目前愛享冰箱據點包括北區民富社區（新竹捐血中心旁樓梯間）、東區關東社區（關東市場綜合大樓1樓電梯間）與香山區內湖社區（內湖社區活動中心）。1060225
(中央社)
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