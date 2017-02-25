殺金正男印尼女刺客獲准會面 大聲喊冤

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金正男遇刺身亡，大馬全力緝凶，印尼駐大馬使館官員今天獲准和涉嫌毒殺金正男的印尼籍女嫌疑人席蒂艾莎見面。她仍堅稱僅受雇拍惡搞節目，每次錄影可獲馬幣400令吉酬勞。

馬來西亞媒體中國報報導說，這名官員今天獲准在警局與席蒂艾莎（Siti Aisyah）會面約30分鐘。

報導引述官員的話說，席蒂艾莎從外表觀察看起來很健康，她希望傳話給家人不要擔心難過，目前的身體仍很健康。

官員稱，席蒂艾莎指受僱拍惡搞節目，每次錄影可獲馬幣400令吉（約新台幣2771元）酬勞。

根據中國報報導，席蒂艾莎未說明是否知情在吉隆坡第2國際機場時手中握著劇毒，她僅說明手裡握的是油液，如同嬰兒油般液體。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。大馬警方目前確認8名北韓人涉嫌牽連金正男遇刺案，其中1人被拘留。此外，1名持越南護照與1名印尼籍女犯嫌據信使用速效毒物執行對金正男毒殺行動。

根據大馬警方調查，28歲的段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、25歲的席蒂艾沙，在金正男臉上塗抹毒藥。

馬來西亞警方昨天表示，金正男死於VX神經毒劑。「禁止化學武器公約」將VX神經毒劑列為化學武器，無臭無味，僅限「研究、醫學或製藥用途」。1060225

(中央社)