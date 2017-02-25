瓜地馬拉感謝台灣支持推展民主憲政

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駐瓜地馬拉大使賴建中與瓜國和平及民主基金會會長卡皮佑等人，當地時間25日出席「憲法與我培訓計畫」第五階段捐贈儀式。（駐瓜地馬拉大使館提供）中央社 106年2月25日

駐瓜地馬拉大使賴建中與瓜國和平及民主基金會會長卡皮佑，25日在駐館共同主持「憲法與我培訓計畫」第五階段捐贈儀式。瓜國官員對中華民國政府全力支持推展民主憲政，表示感謝。

賴建中與瓜國和平及民主基金會（Asociacion de la Paz y la Democracia，ASOPAZ）會長卡皮佑（Roberto Carpio）共同主持「憲法與我培訓計畫」第五階段捐贈儀式，計有前總統兼中美洲議會議員馬多納多（Alejandro Maldonado）、技術訓練暨生產力中心（INTECAP）代表、駐館同仁及當地電視媒體等應邀觀禮。

卡皮佑會長暨馬多納多前總統致詞時，均一致感謝中華民國政府長年來提供瓜國各項援助，尤其特別感謝中華民國政府全力支持瓜國推展民主憲政，並藉由上述計畫往下扎根及逐步深入全國各地，讓更多青年學子瞭解憲法所賦予的權利和義務。

賴建中致詞時強調中華民國政府重視憲法養成教育，因此欣然資助這項強化憲法教育的有意義計畫。

這項「憲法與我培訓計畫」是透過INTECAP機制執行，迄今邁入第五個年頭。亦即透過印製簡易版瓜國憲法暨INTECAP在首都及內地分所的師資講授，以推展並普遍讓瓜國新生代認識憲法。1060225

(中央社)