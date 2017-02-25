聯合恢復收費案 長榮國際儲運抗罰敗訴

長榮國際儲運等21家事業恢復收取3噸以下CFS出口機械使用費，公平會認定屬聯合行為而開罰合計7260萬元，其中12家業者提行政訴訟抗罰。台北高等行政法院日前認定開罰有理，判業者敗訴。全案還可上訴。

公平會審酌違法動機、危害程度、違法情節、營業規模及違法後態度等情狀後，對不同業者處金額不等罰鍰。其中長榮國際儲運遭罰1725萬元、東亞運輸倉儲遭罰1300萬元。

公平會調查，長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等21家業者於民國102年12月10日及103年2月26日，利用貨櫃儲運事業協會召開會議後的餐敘時間，進行意見溝通，討論恢復收取CFS出口機械使用費。

而為了可順利恢復收取該費用，這21家業者透過貨櫃儲運協會，主動聯繫基隆報關公會，多次協商收費模式，並於103年4月底、5月初將恢復收取的函文或公告，提供給貨櫃儲運協會，由貨櫃儲運協會以函文通知輪船、船務代理、海運承攬運送業、託運人、報關、進出口及汽車貨櫃貨運等相關公（協）會。

公平會表示，上述行為事實，屬於相互約束事業活動行為，核屬公平交易法第14條第1項規定所稱的「聯合行為」。此外，長榮國際儲運等21家事業，占全國貨櫃集散站營業額及CFS出口運量之8成以上，且屬同一產銷階段的水平競爭者。

公平會在去年4月間，依公平交易法規定，對21家業者勒令停止聯合行為，並處以罰鍰。其中，包含長榮國際儲運、東亞運輸倉儲等12家業者，不服遭罰，提起行政訴訟抗罰；台北高等行政法院認定公平會開罰有理，判12家業者敗訴。全案還可上訴。1060225

(中央社)