海軍三艦在高雄港開放參觀 人潮如織
海軍2017年敦睦遠航訓練支隊納編油彈運補艦－磐石軍艦、康定級艦－西寧軍艦及成功級艦－張騫軍艦等3艘艦，於25日、26日靠泊高雄港新濱碼頭開放供民眾登艦參觀；由於一般民 眾難得有上軍艦的機會，今天上午一開幕，立即吸引滿滿的參觀人潮，其中不少是軍眷，他們想看一看孩子們平常服役的軍艦長的什麼樣子。
兩天參觀時間為上午9點至下午3點，軍方在磐石軍艦上設置文宣館，規畫「中央走道區」、「國防館」、「科技館」、「工藝館」及「藝文館」等5大區域，藉以展現國家發展的現況成果。
今天上午的開幕式由海軍艦指部指輝官蕭維民中將主持，高市副市長許銘春、立委林岱樺等人到場參觀，並為文宣館剪綵；蕭維民說，敦睦遠艦是為海軍官校畢業生實務訓練，也提升艦隊遠洋作戰能力，展示海軍成果；海軍官校鼓號樂隊、莒拳隊、海軍樂儀隊也在場表演。
不少軍眷趁此機會登艦參觀，家住高雄的莊先先帶著母親及妻子一起來，他說，兒子在海軍服役，目前在蘇澳港，他第一次上軍艦，想瞭解兒子服役的軍艦是什樣子？等軍艦靠泊蘇澳港時，他還要趕去蘇澳參觀，順便看看兒子。
磐石軍艦上校艦長黃麟添說，磐石軍艦成軍以來，這是他第2次執行遠航訓練旗艦的任務，非常榮幸；曾獲國際青年大使的海軍官校學生陳亮昀，及曾獲全國大專優秀青年的同班同學邱光懋，及政戰學院學生葉約伶都參與這次敦睦遠航訓練任務。他們說，感覺很棒，更是榮耀。
軍艦隨後將再靠泊安平、馬公、臺中、基隆、蘇澳及花蓮等港口，供民眾參觀。
(中時)
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