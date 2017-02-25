機捷A13站轉乘機場怎麼走？這路線2分鐘就到

為讓國內外旅客更加熟悉機捷轉乘桃園機場的動線，桃捷公司接續推出機捷A13站至桃園機場第二航廈的VR影片。（本報系資料照/鄭任南攝）

機捷A13-機場第二航廈出境大廳

機場第二航廈入境大廳-機捷A13

桃園機場捷運上周開放自由試乘，3月2日將正式營運。為讓國內外旅客更加熟悉機捷轉乘桃園機場的動線，桃捷公司接續推出機捷A13站至桃園機場第二航廈的VR影片，以中英文介紹沿途行經的動線、指標、設備等，全程實測，引導安排出國旅行或國內小旅行的民眾，轉乘快速又便捷。

機捷A13站轉乘機場怎麼走？搭乘機捷至A13站的旅客，欲前往機場第二航廈出境大廳可從機捷A13(機場第二航廈站)的驗票閘門口出發，往左或往右都有上行至第二航廈1F的電扶梯。

而由機場第二航廈入境大廳1F須轉乘機捷A13站的旅客，只須於抵達入境大廳，穿過前方的等候區，往左或往右都有下行至第二航廈B2層(機捷A13站)的電扶梯。

這次桃捷人員拍攝VR路線為，出機捷車站後可看見前方有著名的「太陽之子」公共藝術，向右轉往第二航廈美食廣場方向，直行到底左轉上電扶梯至1F入境大廳層，再左轉上電扶梯至2F伴手禮大街及退稅區，繼續左轉上電扶梯至3F出境大廳區，向右轉即抵達第二航廈的出境大廳，實測全程約花2分半鐘。

反之，從入境大廳向右手邊方向，直行到底左轉下電扶梯至第二航廈B2層，再向右轉，即可抵達機場捷運A13機場第二航廈站，實測全程約2分鐘。

(中時電子報)

機捷A13站步行至機場第二航廈出境大廳路線圖