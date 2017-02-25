施錦芳曾任救國團幹部 李明賢批錯亂

行政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳，傳出曾任職救國團。（圖／中央社）

正當黨產會大殺四方，磨刀霍霍砍向救國團的資產時，今（25）日卻傳出，黨產會發言人施錦芳，過去曾擔任救國團幹部，不禁令人傻眼。

不當黨產處理委員會昨（24）日召開聽證會時，根據蘋果即時新聞以及TVBS引述救國團推薦的學者黃德福表示，黨產會發言人施錦芳曾任救國團幹部，對此，施錦芳困窘回答，她是兼任無給職，並表示救國團並非全都是被國民黨控制。

國民黨發言人李明賢也砲轟，黨產會要清算救國團，黨產會發言人施錦芳居然曾當過救國團的分區主任，豈不是令人錯亂？

李明賢指出，價值錯亂的也不只施錦芳一人，黨產會有人每天義正辭嚴批判國民黨，過去還不是在國民黨內當高官、領高薪，當初怎麼不吭一聲、還甘願在自己口中不公不義的政黨內做事？

李明賢也抨擊施錦芳一干人等，他們的歷史評價，最後會見真章的！

(中時電子報)