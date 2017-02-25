施錦芳曾任救國團幹部 李明賢批錯亂
正當黨產會大殺四方，磨刀霍霍砍向救國團的資產時，今（25）日卻傳出，黨產會發言人施錦芳，過去曾擔任救國團幹部，不禁令人傻眼。
不當黨產處理委員會昨（24）日召開聽證會時，根據蘋果即時新聞以及TVBS引述救國團推薦的學者黃德福表示，黨產會發言人施錦芳曾任救國團幹部，對此，施錦芳困窘回答，她是兼任無給職，並表示救國團並非全都是被國民黨控制。
國民黨發言人李明賢也砲轟，黨產會要清算救國團，黨產會發言人施錦芳居然曾當過救國團的分區主任，豈不是令人錯亂？
李明賢指出，價值錯亂的也不只施錦芳一人，黨產會有人每天義正辭嚴批判國民黨，過去還不是在國民黨內當高官、領高薪，當初怎麼不吭一聲、還甘願在自己口中不公不義的政黨內做事？
李明賢也抨擊施錦芳一干人等，他們的歷史評價，最後會見真章的！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。