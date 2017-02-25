台大畢業三十年校友 校園空拍快閃排字

台大畢業三十年校友，今重返校園空拍快閃排字。(圖/主辦單位提供，下同)

今(25)日天氣溼冷的台大校園椰林大道上出現了一大群中年人，不分男女穿著顯眼的桃紅、粉紅衣服，原先他們規劃在椰林大道上以人身排出「B72」字樣，那是這群人當年念台大時的學號前三碼，代表民國72年入學的大學部學生。因為在今年，他們從台大畢業要滿三十年了。

然而由於今日天下大雨，使得這場為今年6月4日舉行的台大三十千人重聚的熱身活動--「空拍快閃排字」，臨時更改了進行地點，改在台大博雅館一樓一個可容納三百人的大階梯教室舉行。這也是史無前例的同學們(校友們)在教室裡不是上課而是排字。來自各系的上百名校友，回到母校大教室裡重溫過去上課情景，有人還特地帶著大學時代的筆記本、書包，再當一次台大學生。

「B72」字樣，代表民國72年入學的大學部學生。

室內排字不難，倒是給為這場活動留下影像紀錄的空拍機攝影帶來不小的挑戰。 至於為什麼選排字活動當大型同學會熱身?那是因為這群5年級中段班的校友，許多人在高中時，都有被徵召在國慶大會表演活動上排字的經驗。排字是5年級生共同的回憶。

今天一早在活動現場，首先分發由廠商在前一天才熱騰騰趕出來的訂作上衣，為這場活動，大家放下職場的身份，在這裡大家都是快樂的志工。對現場許多「大」男生而言，這是他們大半輩子第一次穿桃紅色的衣服，不少人都興奮不已。

活動總召土木系校友葉欣誠表示，台大畢業校友從2007年開始，在畢業三十年那一年回母校舉辦全屆的重聚同學會活動，至今已經是連續第11年了，這項已經成台大傳統的活動，每年都受到校友熱烈響應，近年來參加人數都破千人，塞爆台大新體育館。

今年的台大三十重聚，由72年入學的校友，在去年4月即自發性的組成了籌備會，並且陸續由上百位各系校友組成幹部及各系聯絡人。臉書上的社團成立後一個多月成員即破千人。

三十年前在台大，大家不見得有機會認識，三十年後拜科技之賜，竟在臉書上聊的成為好友的大有人在。而在今年一月才開始的重聚晚會報名，更是在短短一個多月，就有一千多人完成繳費，目前在重聚活動舉行地點台大新體育館的座位已經所剩無幾。

(中時電子報)