論文涉假被台大解聘 郭明良喊冤：絕無造假

郭明良今發出親筆簽名聲明稿，強調絕無涉及造假行為。（本報資料照片）

台大校教評會昨晚對論文造假案作出懲處，決議解聘涉案的台大教授郭明良和張正琪，但郭明良今發出親筆簽名聲明稿強調，「絕無涉及造假行為或掩蓋他人造假行為」，他表示會持續提供相關證據，協助校方釐清真相，這是比倉促作懲處決定，是更為負責任作法。

郭明良聲明稿全文：

一、敝人自1991年進入台大服務迄今已超過二十五年，對校方的栽培及提供的機會銘感五內。為回報校方之栽培，本人自進入台大以來夙夜憂勤，專心鑽研癌症基礎研究與教學，並以身為台大為榮，絕無涉及造假行為或掩蓋他人造假行為。

二、為維護校譽，本人將持續提供相關證據，以協助校方釐清真相，比起迫於時效性下倉促做出之懲處決定，更為負責任之作法。

(中時)