泰安部落火警 溫泉會館員工葬身火窟
苗栗縣泰安鄉錦水村25日下午發生住宅火警，消防局據報出動6部消防車和1部救護車馳往救援，不到半小時即撲滅火勢，然消防人員清理火場時，在2樓鐵皮加蓋的房間發現1具男性焦屍，初步調查死者為當地一家溫泉會館的龔姓員工，起火原因待釐清。
警消單位調查，火警發生於下午1時40分許，消防局出動泰安、大湖及公館地區消防車6輛和1輛救護車，動員15名消防隊員前往搶救，火勢10幾分鐘獲得控制，不到半小時完全撲滅。但稍後清理火場時，在2樓發現1具男焦屍。
初步調查，死者49歲的龔姓男子，服務於當地一家溫泉會館，他中午時段正常上班，工作告一段落後回到部落房子休息，當時其他員工仍在上班，可能睡著逃逸不及遇難。他服務的會館說，龔平日工作認真、表現佳，萬萬沒想到發生意外。
(中時)
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