沙烏地阿拉伯成1月中國最大原油供應國

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據中國海關總署數據，1月份沙烏地阿拉伯超越俄羅斯，為中國第一大原油供應國。1月份沙烏地阿拉伯對中國出口原油469萬噸，相當於每日對中國出手117萬桶原油，較去年同期大幅增長17％。

而去年12月份中國最大的原油供應國俄羅斯，1月份每日對中國出口原油僅94.6萬桶，排名下滑至第3位。

華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯和俄羅斯均參與一項減少產油協議，但參與協議的產油國多數選擇減少對歐洲、北美的石油供應量，而對亞洲保持穩定發貨。專業人士分析，亞洲因有許多新興經濟體，是產油國必爭之地。

(工商)