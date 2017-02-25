亂象頻傳 麗江古城遭陸官方嚴重警告

位於雲南古龍雪山腳下的麗江古城，被國家旅遊局嚴重警告，面臨摘牌的危機。（圖/新華社）

著名的雲南麗江古城，一向是大陸西南地區知名的旅遊景區之一，但卻也因為過於迅速的膨脹與發展，讓這座美麗古城也呈現亂象頻傳、旅客投訴的重點景區之一。今日大陸國家旅遊局公告，對麗江等3個5A評鑑的景區祭出嚴重警告，並限期6個月內改善複查，否則最嚴重將面臨摘牌的處分。

據大陸澎湃新聞報導，大陸國家旅遊局今日公布對境內景區的評鑑，其中對麗江古城、黑龍江牡丹江市鏡泊湖和遼寧省大連市老虎灘3個景區提出限期改善的嚴重警告。其中麗江古城面臨眾多嚴重問題，包含遊客投訴率長期居高不下、景區產品和設施品質下降和遊客人身財產屢遭竊，都讓這個美麗的古城黯然失色。近年來大陸官方為了維護旅客的權益，逐步加強對景區的管制，一旦發出嚴重警告而未於期限內改善者，最高能處以摘牌的處分。

麗江納西族獨特的東巴文字。（圖/新華社）

穿著納西族傳統服裝的婦女，在古城內行走。（圖/新華社）

位於玉龍雪山下的麗江古城，自古以來一直是絲綢之路和茶馬古道的中轉站，目前的城區首建於南宋時期，當地屬於多民族雜居的狀況，以納西族為首，包含摩梭、彝和傈僳族等。1996年曾遭遇大地震造成麗江古城大範圍損傷，修復後於隔年被被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，結合麗江漢族特色與納西族的東巴文化，成為西南省份重點的旅遊觀光景點。

(中時電子報)