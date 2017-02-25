金正男案 北韓駐大馬使館成另類景點

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金正男遇刺身亡，馬來西亞全力緝凶，北韓駐大馬大使館畫面頻頻在電視新聞中出現，曝光度超高，今天上午竟有遊客特地搭車到大使館外拍照留念，成了另類「旅遊景點」。

北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男13日在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。大馬警方全力緝凶，目前確認金正男死於VX神經毒劑。

金正男遭毒殺案進入第12天，包括大馬及來自海外的國際媒體仍堅守工作崗位，守候北韓駐大馬大使館外圍區域，不放棄可能採訪線索，搶拍獨家畫面。

馬來西亞媒體「中國報」報導，北韓駐大馬大使館發言人金宇宋上午步出門口拿報紙，隔著鐵門喊話要求媒體離開，聲稱大使館今天沒有發表談話。

諷刺的是，連日來頻頻在全球電視畫面中曝光的北韓駐大馬大使館，竟意外成為另類「旅遊景點」。中國報報導，今天上午有旅客特地搭車到大使館外拍照留念。1060225

(中央社)