港議員梁國雄宣布放棄參選特首

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香港社會民主連線的立法會議員梁國雄因為未能爭取到足夠的市民簽名支持，今天宣布放棄參選行政長官（特首）。

屬於泛民主派的梁國雄早前宣布參選特首，但會先發起「公民提名」，待爭取到3萬8000名市民簽名支持，才會正式參選特首。

他今天說，過去兩週在網路及街上收集到的市民簽名只有2萬234個，未能達標，因此不會參選特首，同時結束收集市民簽名。

泛民方面歷來反對特首選舉，認為特首選舉不民主，是「小圈子」選舉。儘管如此，在過去的特首選舉中，泛民方面曾有人參選。

本屆選舉程序展開前，泛民方面同樣形容這是「小圈子」選舉，不派人參選，也不參與。

但泛民主流力量提出支持建制派中政治立場較溫和的參選人，包括前財政司司長曾俊華和前法官胡國興，等同參與這場「遊戲」。

曾俊華已於今早按照選舉要求，提交160名（最低要求150人）選舉委員會委員的提名表格；提名曾俊華參選的選委中，不少來自泛民陣營。

在泛民陣營中，較激進的組織如梁國雄的社民連，以及主張民主自決的黨派如香港眾志及個別立法會議員，卻反對泛民選委支持任何建制派參選人。

他們並支持梁國雄參選，以統合泛民選委選票。不過，梁國雄等人的做法，未獲得泛民主流力量支持。

顯然，泛民在本屆特首選舉中，就是否派人參選及是否支持建制派參選人呈現分歧。

在梁國雄棄選後，目前參選特首的人有曾俊華、前政務司司長林鄭月娥、前保安局局長葉劉淑儀和胡國興，其中林鄭月娥已取得足夠選委支持。

雖然泛民把上述4人有所區分，但曾俊華等人普遍被視為北京方面都可以接受的「愛國愛港」人士，基本上屬於建制陣營。1060225

(中央社)