雲南一市長履職承諾 駢體文寫成

中國大陸雲南省文山市新當選市長的一篇履職承諾，如同一篇文情並茂的駢體文，引發網友關注。文章中「文不棄我，我何負文」是對過去不當言論的省思，該文在微信公眾號突破10萬點閱量。

大陸雲南網報導，公開資料顯示，新當選文山市長的龔卿是一名「75後」（1975年後出生）官員，歷任雲南省政府辦公廳秘書二處主任科員、中共丘北縣委常委、副縣長、常務副縣長，文山州交通運輸局（中共）黨組書記、局長等職。

龔卿去年10月曾因舉例不恰當、用詞不嚴謹，傷害苗族人的感情，被中共文山州紀律檢察委員會常委會通報問責。他日前當選市長，別出心裁地用「駢體文」作履職承諾，其中被摘出轉載最多的一句是「文不棄我，我何負文」。

有網友註解，這就是指龔卿對去年不當言論的表態，表示自己已從其中汲取教訓，有「將功補過」的決心。

龔卿「駢體文」式履職承諾花了2小時寫成。

其中一段「文不棄我，我何負文？一路同心，風雨同行。既然無路可退，唯有坦然面對。石可破，不可奪其堅；丹可磨，不可奪其赤。越是艱難處，越是奉獻時。」引發網友共鳴。

網友模仿他的文風，對新市長留言：「諾不輕許，許則必踐！諾不輕言，觀其言行。黎民如水，汝如舟船，可載可覆，百姓口碑。既有豪言，當以勤勉。如若食言，文必棄爾。」1060225

(中央社)