選縣長？ 雲林水利會長林文瑞：當仁不讓

雲林水利會長林文瑞（右二）娶媳，前副總統吳敦義（右）來證婚。（許素惠攝）

林文瑞娶媳，席開700桌，被外界譽為是他參選下屆雲林縣長的誓師大會。（許素惠攝）

雲林水利會長林文瑞中午娶媳，席開700桌，場面壯觀，被譽為是雲林的世紀婚禮，外界更解讀是他參選下屆雲林縣長的誓師大會，他不否認有參選之意，強調只要國民黨內整合好，大家對他有期望，他就義不容辭、當仁不讓。

長子林孟彥結婚，林文瑞邀請全國親朋好友，甚至國外友人也回國參加，喜宴會場分有多區，20鄉鎮市及各機關團體都有，宛如選舉造勢大會。

面對如此浩大的陣仗，外界一致認為是林文瑞問鼎下屆百里侯的誓師大會，也展現他的動員實力及人脈。

林文瑞除了感謝大家滿滿的祝福外，也祝福所有賓客闔家平安、步步高升、風調雨順、五穀豐收、生意興隆大賺錢。

對於參選縣長，林文瑞說，外界都傳他要參選，如果能整合好，大家要他選，他絕對義不容辭，當仁不讓。

(中時)