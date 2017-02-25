小模與2男開毒趴 警上門裝昏睡

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24歲蕭姓小模參加毒趴遭警方帶回偵訊。（翻攝自臉書）

24歲蕭姓小模參加毒趴遭警方帶回偵訊。（翻攝自臉書）

警方查扣搖頭丸等證物。（葉書宏翻攝）

26歲郭姓、張姓男子與24歲蕭姓小模24日晚間相約新北市中和中和區某汽車旅館開毒趴，警方前往臨檢，查獲搖頭丸、K他命等毒品，蕭女一度在床上裝昏睡，企圖躲避警方查緝，警方正想叫救護車，蕭女即刻恢復意識，不過3人互推毒品非自己有所，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

據悉，蕭女小有名氣，在網路臉書中多達2000多名粉絲，時常PO出性感照片。

中和警分局實施「全國同步查緝毒品專案行動」，進入汽車旅館房內臨檢時，蕭女獨自倒臥在床上，張姓男友呆坐一旁，警方後在廁所發現郭男，在郭男身上搜出23.58克K他命，另在房內也搜出13.16克搖頭丸。

警方發現蕭女昏迷不醒認為不單純，要通報救護車到場送醫，蕭女立即自行爬起辯稱「剛剛吃了安眠藥！沒有吸毒！」警訊後依違反毒品危害防制條例法辦將3人移送法辦。

警方發現蕭女昏迷不醒認為不單純，要通報救護車到場送醫，蕭女立即自行爬起辯稱「剛剛吃了安眠藥！沒有吸毒！」警訊後依違反毒品危害防制條例法辦將3人移送法辦。

(中時)