違規併排鑽警漏洞 騎士夾縫求生存
新竹市地狹人稠，為讓道路暢通，市區大多畫設紅、黃線，甚至少有停車格，但常有駕駛趁一時方便，違規併排停車，前去辦事、買餐食及飲料，使得機車騎士必須在夾縫中求生存，危險重重，許多民眾實在忍無可忍，盼單位能予以改善。
民眾指出，尤其是中正路靠近經國路，以及中正路靠近圓環、光復路新竹馬偕醫院附近，餐飲店、銀行、機關較集中，下雨天或上下班尖峰時刻，最常發生違規併排的情形，機車騎士若要通行，只能一直鑽車縫。
「很沒公民素養！」民眾還說，其實他都有看到警方進行交通稽查，以及取締違規駕駛，但每次車主就突然從旁出現趕緊開走，待警方離去又繞回來停，或者是其他駕駛先在不遠處臨停，隨後開過來併排下車辦事。
警方表示，各轄區每天都會視情況需要、時段，編排勤務以及交通稽查，不定時也會前往巡邏，而民眾提出的違規地點，一直都是警方加強取締拖吊的重要地方，會再針對這些時段，加強交通違規取締，避免生命財產安全受損。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。