違規併排鑽警漏洞　騎士夾縫求生存

新竹市光復路車流量大，但違停併排的車輛多，尤其在上下班尖峰時刻，以及下雨天最嚴重。（郭芝函攝）

新竹市地狹人稠，為讓道路暢通，市區大多畫設紅、黃線，甚至少有停車格，但常有駕駛趁一時方便，違規併排停車，前去辦事、買餐食及飲料，使得機車騎士必須在夾縫中求生存，危險重重，許多民眾實在忍無可忍，盼單位能予以改善。

民眾指出，尤其是中正路靠近經國路，以及中正路靠近圓環、光復路新竹馬偕醫院附近，餐飲店、銀行、機關較集中，下雨天或上下班尖峰時刻，最常發生違規併排的情形，機車騎士若要通行，只能一直鑽車縫。

「很沒公民素養！」民眾還說，其實他都有看到警方進行交通稽查，以及取締違規駕駛，但每次車主就突然從旁出現趕緊開走，待警方離去又繞回來停，或者是其他駕駛先在不遠處臨停，隨後開過來併排下車辦事。

警方表示，各轄區每天都會視情況需要、時段，編排勤務以及交通稽查，不定時也會前往巡邏，而民眾提出的違規地點，一直都是警方加強取締拖吊的重要地方，會再針對這些時段，加強交通違規取締，避免生命財產安全受損。

(中時)